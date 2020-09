Peigarten – Schloss Ottenstein: 65 tschechische und österreichische Kinder und Jugendliche verbringen trotz Corona-Pandemie eine erlebnisreiche Woche im Waldviertel

Zurück zu den Wurzeln – Volkstanz, Trachten, Regionalität und Geschicklichkeit“ unter diesem Motto verbrachten 65 tschechische und österreichische Kinder und Jugendliche in Peigarten und Schloss Ottenstein ein Sommercamp mit Tanz, Musik, Artistentraining und einem Besuch in der Botschaft der Tschechischen Republik in Wien. Organisiert wurde das Camp vom Verein MultiKulti KreAktiv und der Krojová družina aus Jarošov nad Nežárkou z.s, einer Volkstanzgruppe aus der Nähe von Jindřichův Hradec, unter Einhaltung der CoV-Verordnungen. Unterstützt wurde das Projekt von der NÖ.Regional.GmbH und vom Kleinprojektefonds Österreich – Tschechische Republik.

Bald hätte die CoV-Pandemie das geplante Sommercamp verhindert, aber die Veranstalter setzten alles daran den 6- bis 16-jährigen Kindern und Jugendlichen diese Woche in und um das Schloss Ottenstein zu ermöglichen. Neben der Einteilung in Kleingruppen, wurde auf häufiges Händewaschen, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und viel Zeit im Freien geachtet. Die Eltern wurden im Vorfeld des Sommercamps ersucht, keine größeren Veranstaltungen mit ihren Kindern zu besuchen und nur ganz gesunde Kinder zum Camp fahren zu lassen.

Jedenfalls ist alles gut gegangen. Keines der Kinder und auch keine der 20 Betreuungspersonen wurde krank. Ganz im Gegenteil die Gruppe erlebte eine besonders schöne Woche in diesen Zeiten.

Das Programm war bunt und vielfältig:

Beim Trommeln mit Tomáš Kerle, bei den musikalischen Einheiten mit Patricie Windsor und beim Volkstanzen mit Nad’a Kabelová lag der Fokus auf der Entwicklung eines guten Rhythmusgefühls. Darüber hinaus lernten die Kinder die verschiedenen Trachten der beiden Nachbarstaaten kennen. In den Stunden mit dem „BudeZirkus“ waren Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt. Die Großen konnten zusätzlich mit einem Native Speaker ihr Englischkenntnisse erweitern sowie Cricket und American Football spielen.

Mittwoch war Ausflugstag nach Wien. Der Besuch der Botschaft der Tschechischen Republik verschaffte den Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeit von Diplomaten und die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit.

Am letzten Abend präsentierten die Teilnehmenden das Erlernte und begeisterten das Publikum mit Musik, Tanz und artistischen Einlagen. Um das Sommercamp endgültig unvergesslich zu machen, endete es mit einer Gruselnacht im Schloss.

Im Laufe der Woche überwanden die Kinder auf natürliche Art die Sprachbarriere und verstanden sich bei Spiel und Spaß bald mit „Händen und Füßen“, alternativ mit Englisch. Viele Freundschaften konnten geschlossen werden. Vor allem aber erlebten die Kinder eine schöne, unbeschwerte und auf spielerische Weise lehrreiche Ferienwoche.

Foto: Gruppe_Schloss Ottenstein: TeilnehmerInnen am Sommercamp vor dem Schloss Ottenstein;

Besuch_CZ_Botschaft: Diplomatin Brigita Kraus (Botschaft der Tschechischen Republik), Filip Lizner, Eva Mayer (Obfrau des Vereins MultiKulti KreAktiv), Eva Maria Mayer

Zirkusschule1, Zirkusschule2

Copyright: Verein MultiKulti KreAktiv

Das Projekt „Zurück zu den Wurzeln – Volkstanz, Trachten, Regionalität und Geschicklichkeit“ des Vereins MultiKulti KreAktiv und der Krojová družina aus Jarošov nad Nežárkou z.s, wird im Rahmen des Projektes FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Programm „INTERREG V-A Rakousko-Česká republika“ gefördert und durch Eigenmittel der NÖ.Regional. GmbH. kofinanziert.

Weitere Informationen: Helene Maria Mader, NÖ.Regional.GmbH, +43 676 88 591 308,

helene.mader@noeregional.at , www.noeregional.at