Zwettl: Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya lenkte am 05.02.2020, gegen 13:20 Uhr, einen LKW auf der B 36.

Dies von Zwettl kommend in Fahrtrichtung Norden. Am Beifahrersitz befand sich ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Zwettl.

Zur selben Zeit lenkte eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl ihren Pkw in die Gegenrichtung.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte starker Wind und dürfte die Frau von ihrem Fahrstreifen abgekommen und in weiterer Folge versetzt frontal mit den im Gegenverkehr befindlichen Lkw zusammengestoßen sein.

Die 48-jährige Unfalllenkerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die weiteren Unfallbeteiligten wurden von den Rettungskräften versorgt, der 49-jährige Lenker wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Zwettl verbracht, sein Beifahrer konnte nach ambulanter Behandlung im LK Horn in häusliche Pflege entlassen werden.

LPD-NOE