Arbesbach: Nach der langen Reise und dem Challenge Cup-Sieg in der Schweiz ging es für die Nordmänner gegen UVC Graz darum, an die starken Leistungen der letzten Matches anzuschließen.

Auf der anderen Seite war es das Ziel der Murstädter endlich in ihrer ersten MEZVA League-Saison anzuschreiben.

Die Duelle mit Graz waren in den vergangenen Jahren immer extrem knapp und emotionsgeladen“, fasste Trainer Zdenek Smejkal die Ausgangslage zusammen.

Und so ging es gleich von Anfang an in eine hochklassige Partie. Die steirischen Gäste verteidigten, was zu verteidigen war, doch hatten massive Probleme mit der grandiosen Blockleistung der Nordmänner. Nach dem zehnten (!) Blockpunkt für die Heimmannschaft ging der Satz klar mit 25:16 an die Hausherren.

Auch der zweite Satz begann, wie könnte es anders sein, mit einem Blockpunkt der Nordmänner. Durch variantenreicheres Spiel konnten die Grazer zwar besser mithalten, doch überzeugten die Waldviertler weiterhin durch konsequentes Spiel und gewohnt druckvolles Service. Im Finale des Satzes legten die Nordmänner noch einmal nach und verwerteten den dritten Satzball zum ungefährdeten 25:21.

Doch trotz der überlegenen Leistung der Nordmänner in den ersten beiden Sätzen zeigte sich der sportliche Leiter Werner Hahn zu Beginn des dritten Satzes noch nicht all zu siegessicher. Schon des Öfteren schienen die Nordmänner überlegen und mussten gegen die Grazer in den fünften Satz. Die Steirer sind bekannt dafür, sich mit dem Rücken zur Wand und vollem Risiko zurück ins Match zu kämpfen.

Und so gingen die Murstädter mit vollem Einsatz erstmals am heutigen Tag in Führung.

Die Nordmänner kamen in der Satzmitte zurück, ehe sie sogar knapp vorlegten, doch die Steirer blieben dran und so entwickelte sich das Finale zu einem Krimi, den die Grazer mit ihrem zweiten Satzball zum 24:26 für sich entschieden.

Im 4.Satz zeigten die Nordmänner allerdings wieder ihre Klasse und erspielten sich gleich zu Beginn eine knappe Führung, welche sie sukzessive ausbauten. José Pereira Jardim brachte mit einer unglaublichen Serviceserie die Gäste noch einmal heran. Doch die Nordmänner ließen sich davon nur kurz beindrucken und legten nach gelungenem Sideout durch einen neuerlichen Blockpunkt vor, ehe sie den ersten Matchball zum verdienten 25:23 verwerteten.

Somit holten die Nordmänner wie bereits gegen Aich/Dob auch gegen das dritte österreichische Team in der MEVZA einen 3:1 Sieg.

„Der Beginn des Spiels war einfach perfekt. Wir waren in den ersten beiden Sätzen in allen Elementen überlegen“, freut sich Marek Sulc, MVP der Waldviertler.

„Ein dramatisches Spiel. Die meiste Zeit über haben wir die Defence-Taktik diszipliniert umgesetzt. Den Grazern haben die Wechselspieler im dritten Satz zum Satzgewinn verholfen. Am Ende sind wir aber die verdienten Sieger“, ist Trainer Zdenek Smejkal glücklich.

Vielen Dank an Geschäftsführer Fritz Weber vom Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs für die Übernahme der Matchpatronanz.

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel : UVC Graz 3: 1 (25:16, 25:21, 24:26, 25:23 )

Man Of The Match

Der Hauptangreifer Marek Sulc auf der Seiter der Nordmänner und der Mittelblocker David Reiter von Graz wurden zu den besten Männern am Platz gewählt.

Herzliche Gratulation an beide Spieler.

Zahlen & Fakten URW Waldviertel UVC Graz

Gesamtpunkte 99 86

Blockpunkte 15 2

Servicepunkte 4 3

Perfekte Annahme in % 45 44

Scorer URW Waldviertel UVC Graz

Sulc 19 Pereira 23

Vincelovic 15 Kratz 8

Streutker 13 Reiter 6

Vaiopoulos 13 Kremer 6

Imsirovic 6

Spieltermine:

URW Waldviertel – OK Mladost Zagreb, MEVZA, 21.11.2020, 19.00 Uhr, Stadthalle Zwettl

OK Maribor – URW Waldviertel, MEVZA, 27.11.2020, 19.00 Uhr, Maribor

URW Waldviertel – Aich/Dob, MEVZA, 05.12.2020, 19.00 Uhr, Stadthalle Zwettl

SG Waidhofen/Aschbach – URW Waldviertel, ÖVV Cup, 06.12.2020, 16.00 Uhr, Waidhofen/Ybbs

Aich/Dob – URW Waldviertel, AVL, 08.12.2020, 19.00 Uhr, Jufa Arena Bleiburg

