Franzen: Eine 45-jährige tschechische Staatsbürgerin lenkte am 3. August 2020, gegen 10.04 Uhr, einen Lkw samt Anhänger auf der B 38 im Katastralgemeindegebiet von Franzen, aus Richtung Rastenfeld kommend in Fahrtrichtung Horn.

Zur selben zeit lenkte ein 55-jähriger tschechischer Staatsbürger einen Lkw in der entgegengesetzten Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte in einer Rechtskurve der Anhänger der 45-Jährigen ins Schleudern und anschließend in den Gegenverkehrsbereich gekommen sein. Dort kam es zur Kollision mit dem Lkw des 55-Jähriger, woraufhin dieser rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt sei.

Der 55-Jährige konnte den Lkw selbständig verlassen. Er wurde durch Rettungskräfte in das Landesklinikum Zwettl verbracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die B 38 war aufgrund der Berge- und Aufräumarbeiten im Zeitraum von 13.45 Uhr bis 17.45 gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

LPD-NOE