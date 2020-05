Zwettl: Am 19.05.2020 um 11.42 Uhr lenkte eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl ihren PKW im Gemeindegebiet von Zwettl auf der B36 in Richtung Vitis.

Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 28-jähriger Mitfahrer aus dem Bezirk Gmünd.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 21-Jähriger aus der Tschechischen Republik seinen Klein-LKW in die Gegenrichtung. Aus bisher unbekannter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge frontal gegeneinander.

Durch den Zusammenstoß wurde die 23-Jährige schwer verletzt. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Linz geflogen werden. Der 28-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Zwettl und der 21-Jährige mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Gmünd gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

LPD-NOE