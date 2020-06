Bezirk Zwettl: Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl lenkte am 13. Juni 2020, gegen 12. 40 Uhr, einen Lkw auf der LB 119 im Gemeindegebiet von Griesbach, aus Richtung Griesbach kommend in Fahrtrichtung Arbesbach.

Hinter ihm lenkte ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt ein Motorrad und hinter diesem eine 26-Jährige aus dem Bezirk Freistadt einen Pkw in dieselbe Richtung. Die 26-Jährige dürfte versucht haben beide vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu überholen, als der 78-Jährige den vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte.

In weiterer Folge kollidierte er, als er sich zwischen dem Lkw-Anhänger und dem Pkw befand mit beiden Fahrzeugen und kam zu Sturz. Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum Krems an der Donau geflogen.

LPD-NOE