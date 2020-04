Bezirk Zwettl: Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl wurde am 25. April 2020, gegen 24:00 Uhr, in Großgöttfritz / Kleinweißenbach von einem Familienangehörigen mit Verletzungen unbestimmten Grades in der Einfahrt zum Wohnhaus vorgefunden.

Der 26-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Zwettl verbracht.

Die Mediziner vermuteten als Verletzungsursache einen möglichen Verkehrsunfall und verständigten gegen 02:30 Uhr die Beamten der Polizeiinspektion Ottenschlag. Der 26-Jährige konnte keine Angaben machen und wurde mit schweren Verletzungen in kritischem Zustand auf die Intensivstation des Landesklinikums Horn verlegt.

Nachdem die Beamten der Polizeiinspektion Waldhausen die Amtshandlung übernommen hatten und Ermittlungen durchführten, meldete sich am 26. April 2020, gegen 14:00 Uhr, ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl auf der Polizeiinspektion Waldhausen als möglicher Unfalllenker.

Der 28-Jährige dürfte gegen Mitternacht einen Pkw im Gemeindegebiet von Großgöttfritz, auf einem Güterweg aus Richtung Kaltenbrunn kommend, in Fahrtrichtung Großgöttfritz gelenkt und den 26-Jährigen nicht wahrgenommen und angefahren haben. Dabei soll der Lenker einen Stoß am Fahrzeug mit einer Bodenunebenheit verwechselt und die Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Er wird der Bezirksverwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau angezeigt.

