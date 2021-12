Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bezirk Zwettl: Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd lenkte am 7. Dezember 2021, gegen 18.35 Uhr, einen Klein-Lkw auf der L 68 im Ortsgebiet von Bösenneunzen, in Fahrtrichtung Gmünd.

Bei ihm im Fahrzeug befand sich ein 30-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Gmünd. Zur selben Zeit lenkte ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl einen Pkw in der entgegengesetzten Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte der 55-Jährige mit dem Klein-Lkw in den Gegenverkehrsbereich geraten sein, wo es in weiterer Folge zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen sei.

Der 30- und der 40-Jährige wurden bei dem Vorfall leichten Grades verletzt. Sie wurden nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort in das Landesklinikum Zwettl verbracht.

Der 55-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn geflogen.

LPD-NOE