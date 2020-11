Arbesbach: Am Mittwoch, den 11.11.2020 begann nicht nur die bunte Faschingszeit. Nein, dieser Tag startete mit einem echten Höhepunkt für die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel.

Die langjährige Kooperation mit der Raiffeisenbank Waldviertel Mitte wurde mit einem neuen Dreijahresvertrag verlängert.

Bei der Raiffeisenbank Waldviertel Mitte hat der Sport immer schon einen enorm hohen Stellenwert. So sah der Titelsponsor der Union Raiffeisen Waldviertel auch ein großes Potential in unserem Verein. „Es ist für uns eine Auszeichnung, Partner eines derartigen Vereins zu sein“, ist Dir. Werner Scheidl stolz. „Union Raiffeisen Waldviertel arbeitet mit so viel Herz und Engagement, darum ist es für uns selbstverständlich, sie auch in schwierigen Zeiten zu unterstützen“.

„Eine über Jahre gewachsene und sehr gute Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Waldviertel Mitte wurde mit der Verlängerung des Vertrags durch die Geschäftsleitung positiv abgeschlossen“, freut sich nun Obmann Dipl. Ing. (FH) Peter Kirchmayr.

Darüber hinaus war es auch ein Kennenlernen der neuen handelnden Personen mit Dipl. Ing. (FH) Peter Kirchmayr, Obmann der URW, Dir. Werner Scheidl und Daniel Silberbauer MBA, Nachfolger von Dir. Hubert Dikovits.

Außerdem steht ein weiteres Projekt im Nachwuchsbereich zwischen der Raiffeisenbank Waldviertel Mitte und dem Regionalen Ausbildungszentrum (RAZ) kurz vor dem Abschluss.

Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen und die geniale Unterstützung!

