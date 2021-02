Schweiggers: Als dreifacher Unternehmer arbeitet Mario Hölzl mit seiner Familie auf den eigenen Feldern, in der Bäckerei und in der Konditorei – von der Ähre bis zur Torte rein biologisch.

Jetzt will Hölzl den Familienbetrieb mit Sitz in Unterwindhag (Gemeinde Schweiggers bei Zwettl) in Zusammenarbeit mit der Elektro-Firma Kern den Energieverbrauch total umstellen. „Wir haben bereits eine Photovoltaik-Anlage, wollen aber vor allem für unsere Bio-Bäckerei die Sonnenenergie in der Nacht nützen und völlig energieautark arbeiten. Dafür brauchen wir einen besonders großen Stromspeicher, eine Investition von rund 200.000 Euro“, gibt Hölzl dem NÖ Wirtschaftspressedienst bekannt.



Seit sieben Jahren gibt es neben dem Bio-Bauernhof auch die Bio-Bäckerei und Konditorei Hölzl. Mit neun Beschäftigten werden hier jährlich ca. 45 bis 50 Tonnen Bio-Rohgetreide der eigenen Felder verarbeitet. Jede Woche erzeugt die Bäckerei bis zu 1.500 Stück verschiedene Brote und rund 10.000 Stück verschiedene Backwaren und Mehlspeisen. „Von A wie Apfelstrudel bis Z wie Zwetschkenfleck – und alles in Bio“, sagt der Firmenchef. Mit seinen Firmen erzielt er jährliche Umsatzsteigerungen um rund 30 Prozent.



Der wöchentliche Ab-Hof-Verkauf findet Donnerstag und Samstag-Vormittag im Hofladen in Unterwindhag statt. Jeden Freitag und Samstag sind die Bio-Produkte der Bäckerei und Konditorei auch ein Teil des Grün-Marktes am Pfarrplatz in Krems. „Hier versüßen wir einigen unserer rund 500 Stammkunden den Tag“, betont Hölzl. Rund 40 Wiederverkäufer, die aus einem breiten Angebot von Backwaren sowie Getreide- und Erdäpfelsorten wählen können, beliefert er mehrmals wöchentlich.



Mit einem Blick in die Zukunft hat Mario Hölzl sein „Bio-Reich“ als künftiges Ausflugsziel für Kulinarik und Nachhaltigkeit mit vielen Besuchern im Auge. Immer wieder neue Lehrlinge ausbilden will er als Schule am Bauernhof, „um jungen Menschen zu vermitteln, welch großen Wert Bio-Lebensmittel haben.“

Mario Hölzl

Tel.: 0664 / 538 11 91

E-Mail: info@bio-baeckerei.at

Unterwindhag 6

3931 Schweiggers

www.bio-baeckerei.at