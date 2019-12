Sprögnitz: Am 21. und 22. Dezember 2019 verzauberte der SONNENTOR Adventmarkt das Kräuterdorf Sprögnitz mit Einzelstücken aus Handwerkskunst, duftenden Köstlichkeiten und weihnachtlichem Rahmenprogramm.

Ein besonderes Highlight für Groß und Klein war das Mit-Mach-Konzert von Bertram Mayer, bei dem das gemeinsame Singen, Tanzen und Klatschen Kinderaugen zum Strahlen brachte.

Handwerkskunst und regionale Köstlichkeiten

Stimmungsvoll eröffnet durch den Chor der Jungscharkinder Großgöttfritz, sorgte der Adventmarkt für eine besondere Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Rund um den geschmückten Weihnachtsbaum gab es an den Marktständen liebevoll gefertigte Geschenksideen aus Handwerkskunst zu entdecken. Mit einer besonderen Auswahl an Einzelstücken wie kunstvollem Glasschmuck mit Kräutern, Filzunikaten, geflochtenen Körben, Schmuckstücken aus Holz sowie Honig-Produkten machte das Aussuchen der Geschenke gleich doppelt so viel Freude. Zwischendurch wärmten sich Gäste mit duftendem Punsch am Lagerfeuer, den beliebten Feuerflecken der Pfadfinder Zwettl und Köstlichkeiten von Bio-Bäcker Mario Hölzl

Gemeinsame Vorfreude bei stimmungsvollem Rahmenprogramm

Während fleißige Hände duftenden Lebkuchen backten, freuten sich Esel auf gemeinsame Wanderungen durch das geschmückte Kräuterdorf. Ob einen duftenden Stern aus Bienenwachs und Nelken, Schlüsselanhänger oder Weihnachtskarten, diese besonderen Geschenke durften bei Kreativstationen selbst gebastelt werden. Für große Freude unter dem Christbaum sorgt dieses Jahr bestimmt auch die persönlich zusammengestellte Tee-Mischung.

Unter dem Titel „Es weihnachtet sehr“ gab es für Gäste am Samstag ein musikalisches Highlight. Gemeinsam mit Bertram Mayer wurde zu Liedern wie „Oh Tannenbaum“ und „Rudolf das kleine Rentier“ gesungen, getanzt und geklatscht. Ein stimmungsvolles Konzert, das die Vorfreude bei Groß und Klein wachsen ließ.

Eintauchen in weihnachtlichen Duft im SONNENTOR Erlebnis

Weihnachtliche Spezialführungen sowie Familienführungen ließen Groß und Klein in die Welt von süßer Vanille und orientalischem Kurkuma eintauchen. Dabei wartete ein spannender Einblick in die Produktion der Tees und Gewürze sowie die Geschichte von SONNENTOR.

Auch der Bio-Bauernhof Frei-Hof begrüßte seine Gäste mit selbstgemachtem Punsch, veredelten Sirupen, Saucen und Aufstrichen. Dazu gab es für Garten-Begeisterte Tipps rund um Selbstversorgung von den Permakultur-Experten.



Erfüllt von besinnlicher Weihnachtsstimmung und mit besonderen Aufmerksamkeiten im Gepäck, kann damit das Weihnachtsfest kommen.

Über SONNENTOR:

Die SONNENTOR Kräuterhandels GmbH wurde 1988 von Johannes Gutmann im Waldviertel

gegründet. Ausgangsidee war, bäuerliche Bio-Spezialitäten zu sammeln und unter dem Logo der lachenden Sonne überregional und international zu vermarkten. Faire Bezahlung, der wertschätzende Umgang mit allen Partnerinnen und Partnern und der Schutz des natürlichen Kreislaufs des Lebens sind gelebte Firmenphilosophie. Heute hat das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl 330 Mitarbeitende in Österreich und 150 in Tschechien. Derzeit gehören mehr als 300 Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern zur SONNENTOR Familie. Da wächst die Freude. 1 | Familie Gutmann stimmte sich gemeinsam mit den Gästen am Adventmarkt auf das Weihnachtsfest ein.

Im Bild: Das Mit-Mach-Konzert „Es weihnachtet sehr“ von Bertram Mayer sorgte für große Begeisterung.

Informationen-Fotos: SONNENTOR Erlebnis, Carina Hiemetzberger, MSc, [Sinn-Vermittler], A-3910 Sprögnitz 10, Tel.: +43 (0) 2875 / 7256 -184, E-Mail: carina.hiemetzberger@sonnentor.at , Web: www.sonnentor.com/erlebnis