Sprögnitz: Im SONNENTOR Erlebnis gibt es seit diesem Sommer viel Neues zum Erleben und Spüren.

Das Wald-Reich im Kräuterdorf Sprögnitz lädt dich ein, den Wald mit insgesamt 19 Stationen naturnah zu entdecken. 10 Gehminuten vom SONNENTOR Haupteingang entfernt, tauchst du mit allen Sinnen in die besondere Umgebung ein. Bevor es los geht: Barfuß sammelst du die schönsten Erinnerungen – probiere es aus!

Einmal offline sein, alles um sich herum vergessen und erfahren, was uns der Wald alles erzählen kann. Das saftige Grün sehen, den reinen Waldduft riechen, das Rauschen der Blätter und das Knistern des Waldbodens hören, Waldschätze schmecken und Rinde und Moos spüren. Der Wald ist ein Ort, um neue Kraft zu tanken, er spendet uns Sicherheit und Erholung. Gleichzeitig ist er ein beeindruckendes Ökosystem, das so viel für uns tut: Der Wald ist Luftfilter, Sauerstoffproduzent, C02 Speicher, Wasserspeicher, Klimaregulator und bietet Schutz gegen Erosion.



Im Wald-Reich entdeckst du die vielen Facetten naturnah und spielerisch. Wie wäre es mit einer kostenlosen Fußreflexzonenmassage auf dem Waldteppich oder einer tiefen Entspannung mit Übungen bei Wald-Yoga und -Massage? Mit bekannten Märchen im Wald wirst du in deine Kindheit zurückgeholt und ein Waldfoto mit Zapfenbart und Waldperücke erinnert dich noch lange an deinen Besuch. Wie gut uns Umarmungen tun, erlebst du bei „Verwurzelt – bitte drücken“ oder du verlegst die olympischen Spiele ins Grüne und beweist dich bei Zapfenzielwurf, Tierisch auf Zack und 3-Gewinnt.

FÜR WISSENSDURSTIGE UND RÄTSELFANS

Wer auf der Suche nach neuem Wissen ist und zu den Rätsel-Fans gehört, ist im Wald-Reich genau richtig. Welche Wildkräuter und Früchte im Wald zu finden sind, wie Bäume sprechen, wer der trommelnde Zimmermann des Waldes ist oder warum Ordnung beim Totholz fehl am Platz ist. Auf das alles darfst du dich bei Würfelspielen, Rätseln und Wissensbotschaften im Wald-Reich freuen. Einen starken Haufen Arbeit erledigen auch Ameisen im Wald, lerne sie und ihre Aufgaben kennen. Die vielfältigen Baum-Charaktere stellen sich mit Visitenkarten beim Speed-Dating vor. So entdeckst du auch die kostbaren Zutaten, die die Natur für dich mitbringt und viele Rezepte für deine Wald-Küche.



HOL DIR DEN WALD-FOLDER

Unser Tipp: bevor du dich auf den Weg zum Wald-Reich machst, hol dir noch unseren Wald-Reich Folder. Dieser leitet dich mit Hinweisen durch die Stationen, lässt dich Rezepte, Wissenswertes und Tipps entdecken und knifflige Rätsel lösen. Du findest den Folder beim P2, bei unserem Empfang sowie beim Eingang von unserem Wald-Reich.

© SONNENTOR

„WALDKNIGGE“

SEI EIN ACHTSAMER WALDGAST

STILLE – nur in Ruhe hörst du auch anderes. Sei gespannt, auf die Geräusche des Waldes.

SEI ACHTSAM gegenüber den Waldlebewesen: Bäume, (Jung-)Pflanzen, Sträucher.

NIMM RÜCKSICHT auf die Waldtiere, vom Käfer bis zu den großen Tieren.

Wenn dich dein HUND begleitet, nimm ihn bitte AN DIE LEINE.

ACHTUNG HEISS! Feuer und Zigarettenreste haben keinen Platz im Wald.

NO WASTE – Hilf uns, den Wald sauber zu halten.

RADLOS IN DEN WALD: Für dein Rad gibt es beim Eingang einen Stellplatz.

LASS DIE NATURSCHÄTZE IM WALD: Sie alle sind ein wichtiger Teil des Kreislaufs.

Nähere Informationen über das SONNENTOR Erlebnis finden Sie unter: www.sonnentor.com/besuchen

Fotos:

1 | Familie Gutmann freut sich über die Eröffnung vom neuen SONNENTOR Wald-Reich. Fotocredit: ©Peter Holzmann Photography

2 | Die Station „Ein starker Haufen Arbeit“ lässt Gäste die Besonderheiten der Ameisen entdecken. Fotocredit: ©SONNENTOR

3 | Groß und Klein erleben den Wald durch 19 Stationen naturnah, spielerisch und mit allen Sinnen. Fotocredit: ©SONNENTOR

Sonnige Grüße aus dem Kräuterdorf Sprögnitz!

Carina Hiemetzberger

[Sinn-Vermittler]

SONNENTOR Erlebnis

Wir vermitteln Erlebnisse!

SONNENTOR Kräuterhandels GmbH

3910 Sprögnitz 10

Tel: +43 2875 7256

Fax: +43 2875 7257

www.sonnentor.com