Arbesbach: Diese Woche steht für die Nordmänner die finale Phase der Austrian Volley League bzw. der Oberen Setzrunde an.

Am Mittwoch, den 12.02.2020 trafen die Waldviertler das letzte Mal auf das Überraschungsteam aus Ried/Innkreis. Die Oberösterreicher haben sich generell zu einer sehr starken Mannschaft entwickelt, konnten aber in der Oberen Setzrunde bislang noch nicht punkten.

Trainer Zdenek Smejkal stellte also die Nordmänner auf ein schwieriges Spiel ein, denn den Innviertlern ist der vierte Platz schon lange gewiss und haben somit nichts mehr zu verlieren.

Schon der erste Satz zeigte, dass diese Mannschaft aus dem Innviertel nicht unterschätzt werden darf. Ein sehr knappes Unterfangen entwickelte sich daraus, wo schlussendlich die routinierteren Nordmänner die letzten beiden Punkte zum Satzgewinn machten.

Auch im zweiten Satz ging es in diesem Tempo weiter. Die Oberösterreicher präsentierten sich sehr kompakt und druckvoll und ließen den Niederösterreichern wenig Luft zum Atmen. Der Vorsprung von Ried wurde immer größer. Zur Satzmitte kamen die Waldviertler durch ein gutes Kombinationsspiel wieder zurück und spielten diesen spannenden Satz erst in der Verlängerung zu Ende.

Super dynamischer Start in den dritten Abschnitt. Mit Druckaufbau am Service, guter Verteidigungsarbeit und effizientem Abschluss am Netz holten sich die Nordmänner 3 wichtige Punkte für die Tabelle.

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel : Ried/Innkreis 3: 0 (25:23, 29:27, 25:17)

Zahlen & Fakten

URW Waldviertel Ried/Innkreis

Gesamtpunkte 79 67

Blockpunkte 7 3

Servicepunkte 8 6

Perfekte Annahme in % 39 27

Scorer

URW Waldviertel Ried/Innkreis

Darmois 17 Rutecki 18

Bornemann 16 Stooß 10

Fullerton 14 Wasilewski 9

Spieltermine:

URW Waldviertel – Aich/Dob, 15.02.2020, 19.00 Uhr, Stadthalle Zwettl

Informationen-Foto: Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel, i.A. Ulrike Filler, Silvia Atteneder, Ganser 128, 3925 Arbesbach, Tel/Fax: 02813/7295, Mobil: 0676/4239427, http://www.volleyball-waldviertel.at