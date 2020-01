Zwettl: Das Waldviertel ist in vielen Punkten Spitzenreiter in Niederösterreich.

Vor allem zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelang nun der Waldviertler Sparkasse und der NÖ-Kinderbetreuung eine vorbildhafte Einigung.

In Form einer Kooperation ermöglicht die Bank ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Kinder während der Arbeitszeit kostengünstig in einer der 12 Standorte der Kinderbetreuung unterzubringen.

Für viele Eltern stellt sich nach der Karenz oder dem Auslaufen des Kinderbetreuungsgeldes die Frage, wer sich verlässlich um den Nachwuchs kümmert. Oft ist das Kindergarteneintrittsalter noch nicht erreicht oder nach dem Kindergarten und der Schule ist keine Verwandtschaft in der Nähe. Die niederösterreichische Kinderbetreuung, welche bereits seit fünf Jahren in der Region Kinder von wenigen Monaten bis zu 12 Jahren begeistert betreut, ist dabei ein verlässlicher Partner für alle die wieder in den Beruf einsteigen wollen oder sollten.

Genauso wie die Waldviertler Sparkasse, welche flexibel auf die Problemstellungen junger Mütter und Väter reagierte. Am Mittwoch, dem 15. Jänner, wurde der Filiale in Zwettl unter Anwesenheit von Vertretern der Sparkasse und der NÖ-Kinderbetreuung das Zertifikat „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ übergeben. Nach dem erfolgreichen Start in das neue Geschäftsjahr hoffen nun beide Seiten auf möglichst viele Nachahmer aus der Region.

Im Bild von links: Foto: Sparkasse: Walter Burger, Martina Steinbach, Kerstin Weber, Manuela Macek, Alexia Kletzl (alle Sparkasse), Geschäftsführerin Verena Rosenkranz, Büroleiterin Cornelia Seper, Obmann Bgm. Roland Zimmer (alle NÖ-Kinderbetreuung), VDir. Mag. Michael Hag, Annemaria Hag (Sparkasse)

Informationen: Verena-Diana Rosenkranz, Geschäftsführung NÖ-Kinderbetreuung, +43 664 2412523, verena.rosenkranz@noe-kinderbetreuung.at