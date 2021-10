Zwettl: Niedrigste Arbeitslosigkeit seit 21 Jahren – Arbeitslosenquote 2,6%

Die Entspannung am heimischen Arbeitsmarkt hält weiter an. Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl sinkt sowohl unter die Werte von September 2020 als auch zum Vergleichsmonat im Vorkrisenjahr 2019. Ende September 2021 waren insgesamt 458 Personen, davon 190 Frauen und 258 Männer, arbeitslos vorgemerkt – ein Minus von 30,5% im Vergleich zum Vorjahr und ein Minus von 22% zum September 2019. „Wir verzeichnen derzeit die niedrigste Arbeitslosigkeit seit dem Jahr 2000. Die voraussichtliche Arbeitslosenquote beträgt 2,6%. Damit herrscht im Bezirk Zwettl quasi Vollbeschäftigung“, freut sich AMS-Geschäftsstellenleiter Kurt Steinbauer. Im Vergleich dazu liegt die voraussichtliche September-Quote im Bundesland Niederösterreich bei 6,1% und in Österreich bei 6,5%.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Geschlecht und Alter

Von der derzeitigen günstigen Arbeitsmarktentwicklung profitieren im Bezirk Zwettl Frauen (-131 od. -40,8%) mehr als Männer (-70 od. -20,7%). Nach Altersgruppen gab es bei den arbeitslosen Personen im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre) Ende September im Jahresvergleich einen Rückgang um -37,8% und bei den Älteren (50plus) eine Reduktion von -27,4%. Die Jugendarbeitslosigkeit ist um 17% gesunken.

Zusätzliche Initiative im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit in NÖ

Die drohende Verfestigung der Arbeitslosigkeit bleibt die größte Herausforderung am Arbeitsmarkt, wenngleich es nach langer Zeit eine gute Nachricht gibt: „Seit März dieses Jahres ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Bezirk Zwettl um 31,2% auf 86 Betroffene zurückgegangen“, berichtet Steinbauer. Nichts desto trotz bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit das arbeitsmarktpolitische Kernproblem. Das AMS setzt daher im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit mit der „Aktion Sprungbrett“ zusätzliche Impulse. Im Rahmen dieser Aktion haben die AMS-Geschäftsstellen in Niederösterreich in den Monaten Juli und August bereits mehr als 800 Langzeitarbeitslosen den Wiedereinstieg mit einer Lohnkostenförderung für Betriebe, die einen Arbeitsplatz anbieten, unterstützt. Dazu Steinbauer: „Ab Oktober heben wir Förderhöhe und -dauer sogar noch weiter an. Damit wollen wir noch mehr Menschen, die schon längere Zeit arbeitslos sind, zu einem Job verhelfen.“

All-Time-High an freien Stellen

Im abgelaufenen Monat wurden dem AMS Zwettl 104 neue Stellenangebote gemeldet. Es stehen aktuell mit 463 so viele freie Stellen wie noch nie zur Verfügung. Diese Entwicklung ist zum Gros der zügigen Erholung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts nach den letzten eineinhalb Pandemiejahren geschuldet. „Mit der raschen und konsequenten Vermittlungstätigkeit durch unsere Berater_innen konnten im Monat September 113 freie Stellen mit geeigneten Arbeitssuchenden besetzt werden“, erklärt Steinbauer.



Die Arbeitsmarkt-Daten des Bezirkes

Die Zahlen vom September 2020 2021 +/- in%

Vorgemerkte Arbeitslose 659 458 -201 -30,5%

Sofort verfügbare offene Stellen 313 463 +150 +47,9%

Personen in AMS-Kursen 126 149 +23 +18,3%

Lehrstellensuchende 15 12 -3 -20,0%

Sofort verfügbare offene Lehrstellen 74 77 +3 +4,1%

Quelle: Arbeitsmarktservice Zwettl, Stand 30.09.2021

